Омбудсмен ДНР Морозова: в мире игнорируют военные преступления Киева против детей Донбасса
- РИА Новости
Она подчеркнула, что в республике неоднократно обращались в правозащитные организации.
«Более 800 писем было направлено в UNICEF с фактами нарушения прав ребёнка на территории республики. Но с 2014 года на данный момент мы не видим никакой реакции от международного сообщества на те военные преступления, которые происходят в Донбассе, в контексте детей», — сказала Морозова.
По её словам, практически все случаи нарушений прав человека в регионе на протяжении девяти лет задокументированы и переданы в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.
При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса.
Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.
Ранее Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что детям Донбасса пришлось очень рано повзрослеть.