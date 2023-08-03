Омбудсмен ДНР Морозова: в мире игнорируют военные преступления Киева против детей Донбасса

Мировое сообщество игнорирует военные преступления Киева против детей Донбасса, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в интервью корреспонденту RT Стиву Суини.

Она подчеркнула, что в республике неоднократно обращались в правозащитные организации.

«Более 800 писем было направлено в UNICEF с фактами нарушения прав ребёнка на территории республики. Но с 2014 года на данный момент мы не видим никакой реакции от международного сообщества на те военные преступления, которые происходят в Донбассе, в контексте детей», — сказала Морозова.

По её словам, практически все случаи нарушений прав человека в регионе на протяжении девяти лет задокументированы и переданы в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела.

При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса.

Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что детям Донбасса пришлось очень рано повзрослеть.