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Постпредство: УВКПЧ не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса 

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса.
Постпредство: УВКПЧ не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса 
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского постоянного представительства при ООН в Женеве.

В постпредстве рассказали, что постоянно направляют в УВКПЧ и лично его главе Фолькеру Тюрку информацию о нарушениях и преступлениях украинской стороны.

«На это получаем один и тот же ответ о том, что российские материалы будут должным образом изучены. На практике ни в какие доклады и прочие документы ооновцев эта информация не входит», — заявили в пресс-службе.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что детям Донбасса пришлось очень рано повзрослеть.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.

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