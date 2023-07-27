Постпредство: УВКПЧ не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского постоянного представительства при ООН в Женеве.

В постпредстве рассказали, что постоянно направляют в УВКПЧ и лично его главе Фолькеру Тюрку информацию о нарушениях и преступлениях украинской стороны.

«На это получаем один и тот же ответ о том, что российские материалы будут должным образом изучены. На практике ни в какие доклады и прочие документы ооновцев эта информация не входит», — заявили в пресс-службе.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что детям Донбасса пришлось очень рано повзрослеть.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе.