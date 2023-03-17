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СБ ООН отказал омбудсмену ДНР в выступлении на заседании по Украине

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Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.

Об этом информирует ТАСС.

«Против выступили восемь (Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония). Три страны (Габон, Мозамбик, ОАЭ) воздержались», — сказано в материале.

Отмечается, что в поддержку выступления российского омбудсмена в ходе процедурного голосования высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай.

6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.

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