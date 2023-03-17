СБ ООН отказал омбудсмену ДНР в выступлении на заседании по Украине

Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.

Об этом информирует ТАСС.

«Против выступили восемь (Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония). Три страны (Габон, Мозамбик, ОАЭ) воздержались», — сказано в материале.

Отмечается, что в поддержку выступления российского омбудсмена в ходе процедурного голосования высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай.

6 марта представительница от делегации России Ирина Тяжлова заявила, что Соединённые Штаты отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов, которые планировали принять участие в сессии по информационным технологиям в ООН.