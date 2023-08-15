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Меликов подтвердил, что свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Махачкале

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов подтвердил, что свыше 100 человек пострадали в результате ЧП на АЗС в Махачкале.

«102 человека обратились за медицинской помощью. На 06:00 (мск) в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей», — сказал глава республики.

Ранее в МЧС сообщили, что число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75, 27 человек погибли. Вместе с этим отмечалось, что спецборт МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации раненых при взрыве на АЗС.

Также сообщалось, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале ликвидировано.

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