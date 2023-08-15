Возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале ликвидировано
Начальник ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов сообщил о ликвидации возгорания после взрыва на автозаправке в Махачкале.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«Полная ликвидация пожара. Сейчас идёт пролив конструкций», — сказал Казимагамедов.
Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва на АЗС в Махачкале.
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