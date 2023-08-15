Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва на АЗС в Махачкале

Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

Об этом сообщило федеральное спасательное ведомство в своём Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что спасатели проводят проливку и разборку конструкций на месте ЧП.

Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт спасательного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения.

По последним данным Минздрава Дагестана, число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 56, ещё 12 человек погибли.