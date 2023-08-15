МЧС: спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы
Об этом заявили в ведомстве.
«В готовность приведён самолёт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту также находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Ранее число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 56, ещё 12 человек погибли.
Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что место изначального взрыва на автозаправочной станции в Махачкале находится напротив АЗС.