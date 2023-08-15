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МЧС: спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы

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По поручению главы МЧС России Александра Куренкова спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения.

Об этом заявили в ведомстве.

«В готовность приведён самолёт Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту также находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Ранее число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 56, ещё 12 человек погибли.

Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что место изначального взрыва на автозаправочной станции в Махачкале находится напротив АЗС.

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