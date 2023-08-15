Меликов: возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив АЗС

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что место изначального взрыва на автозаправочной станции в Махачкале находится напротив АЗС.

Видео с соответствующим заявлением опубликовано в Telegram-канале главы Дагестана.

«С этой точки взрыва сдетонировали ёмкости напротив стоящей заправки, в результате чего произошли возгорание и пожар», — сказал Меликов.

Причины и характер взрыва устанавливаются.

В МЧС России заявили, что пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 кв. м.

Также поступала информация, что число пострадавших при взрыве в Махачкале выросло до 56, ещё 12 человек погибли.