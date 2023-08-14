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Минздрав Дагестана: в результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек

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В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек.

Об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

«По информации на данное время в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибли, из них один ребёнок, 15 пострадавших», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших из территориально близкого стационара эвакуировали в крупные республиканские клиники.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек, ещё десять пострадали.

Власти Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в результате пожара в автосервисе и на находящейся поблизости автозаправке.

Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на АЗС перевели на усиленный режим работы.

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