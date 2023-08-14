Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва

Власти Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в результате пожара в автосервисе и на находящейся поблизости автозаправке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации в Telegram-канале.

«Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва», — отмечается в сообщении

По данным республиканского МЧС, огонь перекинулся с автосервиса на заправку, площадь пожара составляет около 500 кв. м.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.