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Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва

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Власти Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в результате пожара в автосервисе и на находящейся поблизости автозаправке.
Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации в Telegram-канале.

«Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва», — отмечается в сообщении

По данным республиканского МЧС, огонь перекинулся с автосервиса на заправку, площадь пожара составляет около 500 кв. м.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.

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