Администрация Махачкалы заявила об угрозе повторного взрыва
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации в Telegram-канале.
«Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия. Есть угроза повторного взрыва», — отмечается в сообщении
По данным республиканского МЧС, огонь перекинулся с автосервиса на заправку, площадь пожара составляет около 500 кв. м.
Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.