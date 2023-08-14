Глава Дагестана Меликов заявил, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли пять человек. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«На 22:40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, десять пострадали», — написал он в Telegram.

Он рассказал, что на месте ЧП работают спасатели, медики и спецтехника.

Ранее мэр Махачкалы Юсуп Умавов прибыл на место взрыва на автозаправочной станции.

Власти Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в результате пожара в автосервисе и на находящейся поблизости автозаправке.