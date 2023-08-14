Мэр Махачкалы Умавов прибыл на место взрыва на АЗС
Об этом сообщили в городской администрации.
«На место происшествия прибыли госсекретарь РД Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат НС РД Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители структурных подразделений мэрии», — говорится в сообщении.
По последним данным, число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти, десять пострадали.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.