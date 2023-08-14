Медицинские учреждения в Махачкале перевели на усиленный режим работы

Медицинские учреждения в Махачкале после взрыва на АЗС перевели на усиленный режим работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

«Медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы по приёму раненых. Раненых госпитализируют с учётом территориальной близости медицинских учреждений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли пять человек, ещё десять пострадали.

Власти Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в результате пожара в автосервисе и на находящейся поблизости автозаправке.