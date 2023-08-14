В Москве открыли ещё шесть поликлиник после капремонта
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В частности, речь идёт о филиале консультативно-диагностического центра №6, филиале городской поликлиники №52, филиале городской поликлиники №66, филиале детской городской поликлиники №32, а также о головном здании детской городской поликлиники №7 и детско-взрослой поликлиники на улице Академика Бакулева.
Как отметил мэр, медучреждения обновлены по новому столичному стандарту.
«Полностью поменяли медоборудование: установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую современную технику», — рассказал Собянин.
Ранее Собянин заявил о лидерстве Москвы в большинстве российских рейтингов устойчивого развития.