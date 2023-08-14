Собянин заявил о лидерстве Москвы в большинстве российских рейтингов устойчивого развития

Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в 2023 году столичные власти вложат около 3,6 трлн рублей в экономический рост, повышение качества жизни населения и снижение негативного влияния на экологию.

На расходы социальной направленности приходится 52% бюджета. Речь идёт о соцподдержке граждан, развитии здравоохранения и образования.

На развитие городской среды и инвестиций направляют 43% средств.

«Москва лидирует в семи из девяти российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию», — добавил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в рамках комплексного развития территорий построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тыс. кв. м.