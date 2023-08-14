Узнать больше

Собянин заявил о лидерстве Москвы в большинстве российских рейтингов устойчивого развития

Короткая ссылка
Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин заявил о лидерстве Москвы в большинстве российских рейтингов устойчивого развития
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в 2023 году столичные власти вложат около 3,6 трлн рублей в экономический рост, повышение качества жизни населения и снижение негативного влияния на экологию.

На расходы социальной направленности приходится 52% бюджета. Речь идёт о соцподдержке граждан, развитии здравоохранения и образования.

На развитие городской среды и инвестиций направляют 43% средств.

«Москва лидирует в семи из девяти российских рейтингов, оценивающих устойчивое развитие и экологию», — добавил Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в рамках комплексного развития территорий построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тыс. кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить