Заммэра Ефимов заявил, что в Москве построят 14 спортивных комплексов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице в рамках комплексного развития территорий (КРТ) построят 14 спортивных комплексов общей площадью более 91,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщает НСН.

В рамках КРТ планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы, оздоровительные комплексы с бассейнами и скалолазный центр.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что на севере столицы появятся шесть спорткомплексов, три из которых — на месте бывшей промзоны «Автомоторная».

При этом на северо-востоке Москвы построят четыре спорткомплекса площадью почти 27,3 тыс. кв. м, два из которых будут с бассейнами.

Ранее Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ).