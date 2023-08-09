Заммэра Ефимов заявил, что в Москве построят 14 спортивных комплексов
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Об этом сообщает НСН.
В рамках КРТ планируется построить физкультурно-оздоровительные комплексы, оздоровительные комплексы с бассейнами и скалолазный центр.
Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что на севере столицы появятся шесть спорткомплексов, три из которых — на месте бывшей промзоны «Автомоторная».
При этом на северо-востоке Москвы построят четыре спорткомплекса площадью почти 27,3 тыс. кв. м, два из которых будут с бассейнами.
Ранее Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ).