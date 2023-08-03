В Москве по программе КРТ реорганизуют два земельных участка

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На территории участков планируется построить около 132 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 44 тыс. кв. м жилья и почти 88 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости (школа, гостиница, спортивный комплекс).

По словам Ефимова, благодаря строительству, будет создано более 2,2 тыс. рабочих мест.

Ранее Ефимов сообщил, что в столице назначены операторы для реализации 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ).