Кардиохирург Винокуров: гибридные операции можно назвать лучшими для лечения заболеваний артерий ног
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«Как пример, при поражении подвздошных артерий, когда атеросклеротическая бляшка переходит на глубокую бедренную артерию, технологически стент туда завести невозможно. Гибридный подход позволяет нам открыть доступ для эндоваскулярного хирурга», — сказал Винокуров в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил врач, такие операции менее травматичны для пациента.
«Это маленький разрез, быстрая операция, меньше анестезии и короткий период восстановления в сравнении с открытой хирургией», — добавил он.
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