Кардиохирург Винокуров: гибридные операции можно назвать лучшими для лечения заболеваний артерий ног

Главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Петровского Иван Винокуров заявил, что при лечении артерий нижних конечностей самым передовым подходом можно назвать гибридные операции. Речь идёт о совместной работе специалистов по эндоваскулярной и открытой кардиохирургии.

«Как пример, при поражении подвздошных артерий, когда атеросклеротическая бляшка переходит на глубокую бедренную артерию, технологически стент туда завести невозможно. Гибридный подход позволяет нам открыть доступ для эндоваскулярного хирурга», — сказал Винокуров в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил врач, такие операции менее травматичны для пациента.

«Это маленький разрез, быстрая операция, меньше анестезии и короткий период восстановления в сравнении с открытой хирургией», — добавил он.

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