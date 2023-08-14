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Кардиохирург Винокуров: гибридные операции можно назвать лучшими для лечения заболеваний артерий ног

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Главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Петровского Иван Винокуров заявил, что при лечении артерий нижних конечностей самым передовым подходом можно назвать гибридные операции. Речь идёт о совместной работе специалистов по эндоваскулярной и открытой кардиохирургии.
Кардиохирург Винокуров: гибридные операции можно назвать лучшими для лечения заболеваний артерий ног
  • Gettyimages.ru
  • © Georgiy Datsenko

«Как пример, при поражении подвздошных артерий, когда атеросклеротическая бляшка переходит на глубокую бедренную артерию, технологически стент туда завести невозможно. Гибридный подход позволяет нам открыть доступ для эндоваскулярного хирурга», — сказал Винокуров в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил врач, такие операции менее травматичны для пациента.

«Это маленький разрез, быстрая операция, меньше анестезии и короткий период восстановления в сравнении с открытой хирургией», — добавил он.

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