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В Минтрансе заявили, что не предлагали отменить дублирование на английском языке в метро

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Минтранс России не предлагал отмену дублирования информации в метро и других видах транспорта на английском языке.
В Минтрансе заявили, что не предлагали отменить дублирование на английском языке в метро
  • РИА Новости

«Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости», — заявили RT в пресс-службе министерства. 

Как пояснили в ведомстве, при принятии проекта приказа регионы смогут принимать решение о необходимости дублирования информации на иностранном языке самостоятельно в зависимости от территориальных особенностей и проводимых мероприятий.

Ранее сообщалось, что Минтранс предложил отменить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулёров и канатных дорог, в том числе из-за социально-политической ситуации в стране.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым, и призвал учить национальные языки.

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