В Минтрансе заявили, что не предлагали отменить дублирование на английском языке в метро
- РИА Новости
«Проект приказа Минтранса не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости», — заявили RT в пресс-службе министерства.
Как пояснили в ведомстве, при принятии проекта приказа регионы смогут принимать решение о необходимости дублирования информации на иностранном языке самостоятельно в зависимости от территориальных особенностей и проводимых мероприятий.
Ранее сообщалось, что Минтранс предложил отменить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулёров и канатных дорог, в том числе из-за социально-политической ситуации в стране.
В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым, и призвал учить национальные языки.