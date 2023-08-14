Минтранс предложил отменить обязательное дублирование на английском языке в метро

Минтранс предложил отменить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулёров и канатных дорог.

Документ размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предложили изменить приказы об утверждении типовых правил пользования данными видами транспорта.

В частности, предложено отменить пункты в которых говорится, что информирование должно дублироваться на английском языке.

Отмечается, что данные меры предложены в том числе из-за социально-политической ситуации в стране.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым, и призвал учить национальные языки.