Минтранс предложил отменить обязательное дублирование на английском языке в метро
- РИА Новости
Документ размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве предложили изменить приказы об утверждении типовых правил пользования данными видами транспорта.
В частности, предложено отменить пункты в которых говорится, что информирование должно дублироваться на английском языке.
Отмечается, что данные меры предложены в том числе из-за социально-политической ситуации в стране.
В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым, и призвал учить национальные языки.