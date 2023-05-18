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Спикер Госдумы Володин назвал английский язык мёртвым и призвал учить национальные языки

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и призвал учить национальные языки.
Спикер Госдумы Володин назвал английский язык мёртвым и призвал учить национальные языки
  • © duma.gov.ru

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мёртвый язык», — приводит РИА Новости комментарий Володина к выступлению представителя Китая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Он отметил, что Китай является ярким примером того, как можно сохранить культуру и традиции.

Спикер добавил, что в Индии все должностные лица говорят на родном языке.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал об интересе к изучению русского языка в Китае.

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