Спикер Госдумы Володин назвал английский язык мёртвым и призвал учить национальные языки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и призвал учить национальные языки.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мёртвый язык», — приводит РИА Новости комментарий Володина к выступлению представителя Китая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Он отметил, что Китай является ярким примером того, как можно сохранить культуру и традиции.

Спикер добавил, что в Индии все должностные лица говорят на родном языке.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал об интересе к изучению русского языка в Китае.