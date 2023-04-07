Посол КНР Ханьхуэй рассказал об интересе к изучению русского языка в Китае

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны вышли на стабильное развитие двусторонних студенческих обменов.

«По состоянию на конец 2021 года, в 368 учебных заведениях России 40 тыс. человек изучали китайский язык, в Китае 90 тыс. человек изучали русский язык», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

Дипломат также сказал, что в последние годы двустороннее сотрудничество в образовании демонстрирует всё больше ярких моментов, что проявилось, например, в усовершенствовании механизмов взаимодействия.

В частности, создан китайско-российский комитет по гуманитарному сотрудничеству, подкомиссия по образовательному сотрудничеству.

Также достигнут консенсус по продвижению взаимного признания дипломов и учёных степеней.

«Продолжает расти «лихорадка китайского языка» и «лихорадка русского языка». В 19 открытых в России «Институтах Конфуция», четырёх «Классах Конфуция», а также в 35 российских культурных центрах в КНР усиленно проводится языковое взаимодействие двух стран», — добавил Чжан Ханьхуэй.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Институт ядерных исследований Дубны будет сотрудничать с образовательными учреждениями КНР.