Опрос: английский и китайский языки наиболее перспективны для развития карьеры

Аналитики провели опрос и выяснили, какие иностранные языки российские предприниматели считают наиболее перспективными для развития карьеры в ближайшие годы. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Так, английский язык учит или уже знает каждый четвёртый топ-менеджер (26%) в России. Кроме того, согласно опросу, популярен и китайский язык (14%).

Реже бизнесмены проявляют интерес к испанскому (10%), немецкому (5%) и французскому (5%) языкам, говорится в исследовании сервиса для изучения китайского языка Laoshi.

По мнению респондентов, знание китайского языка поможет им продвинуться по карьерной лестнице, найти новых партнёров и инвесторов из Китая, сделает их уникальными специалистами и даст возможность работать на международном рынке.

При этом, как выяснили аналитики, руководители, изучающие китайский язык, чаще всего встречаются во Владивостоке (37%) и в Хабаровске (36%).

Кроме того, отмечается, что бизнесмены и руководящие менеджеры не только изучают китайский язык самостоятельно, но и планируют обучать ему своих сотрудников.

Так, в каждой второй компании (50%) уже есть или планируется корпоративное обучение иностранным языкам: английскому (в 52% случаев), китайскому (в 23% случаев), немецкому (в 15%), испанскому (в 15%) или французскому (в 14%).

Как считают участники исследования, это поможет сотрудникам в работе на зарубежных рынках и в коммуникации с иностранными партнёрами.

Больше трети (37%) опрошенных считают кандидатов со знанием китайского языка привлекательными, а каждый второй (47%) топ-менеджер готов увеличить зарплату сотрудникам, которые говорят на китайском языке, на 5—20%, подчёркивается в исследовании.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал об интересе к изучению русского языка в Китае.