Кардиохирург Винокуров: после операции на сердце может развиться осложнение

Главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Иван Винокуров рассказал, что после операций на сердце у некоторых пациентов может развиться осложнение.

Абсцесс грудины, или стеномедиастинит, в подавляющем большинстве случаев развивается вследствие открытых кардиовмешательств (99%), уточнил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Обычный перелом срастается, если кость жёстко зафиксирована в месте травмы. Данное же послеоперационное воспаление возникает вследствие того, что кости грудины подвижны из-за процесса дыхания, что осложняет процесс их сращивания.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.