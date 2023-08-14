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Власти сообщили о тяжёлом состоянии девочки, выпавшей из окна в Ижевске из-за педофила

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Вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук заявила, что выпавшая из окна в Ижевске девочка, которая пыталась сбежать от педофила, находится в тяжёлом состоянии.
Власти сообщили о тяжёлом состоянии девочки, выпавшей из окна в Ижевске из-за педофила
  • РИА Новости

Как она написала в своём Telegram-канале, девочка была доставлена в ГКБ №7.

«Сейчас она находится под наблюдением лучших нейрохирургов республики и получает всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, девочка находится в тяжёлом состоянии», — отметила Пинчук.

По её словам, в ближайшее время планируется проведение операции.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.

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