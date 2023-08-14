Власти сообщили о тяжёлом состоянии девочки, выпавшей из окна в Ижевске из-за педофила
- РИА Новости
Как она написала в своём Telegram-канале, девочка была доставлена в ГКБ №7.
«Сейчас она находится под наблюдением лучших нейрохирургов республики и получает всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, девочка находится в тяжёлом состоянии», — отметила Пинчук.
По её словам, в ближайшее время планируется проведение операции.
Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.