Власти сообщили о тяжёлом состоянии девочки, выпавшей из окна в Ижевске из-за педофила

Вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук заявила, что выпавшая из окна в Ижевске девочка, которая пыталась сбежать от педофила, находится в тяжёлом состоянии.

Как она написала в своём Telegram-канале, девочка была доставлена в ГКБ №7.

«Сейчас она находится под наблюдением лучших нейрохирургов республики и получает всю необходимую медицинскую помощь. К сожалению, девочка находится в тяжёлом состоянии», — отметила Пинчук.

По её словам, в ближайшее время планируется проведение операции.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.