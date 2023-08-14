«Известия»: в Ижевске девочка спрыгнула с четвёртого этажа для спасения от педофила
- РИА Новости
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
По его данным, это произошло 12 августа в доме на улице Пушкинской.
«Хозяин квартиры, где девушка находилась в гостях, совратил её. После этого она выпрыгнула из окна», — рассказал источник.
У пострадавшей был диагностирован перелом позвоночника.
Ведётся розыск 34-летнего подозреваемого.
Ранее суд в Анапе арестовал обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, который подозревается в приставании к двум девочкам в детском лагере.