«Известия»: в Ижевске девочка спрыгнула с четвёртого этажа для спасения от педофила

В Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, это произошло 12 августа в доме на улице Пушкинской.

«Хозяин квартиры, где девушка находилась в гостях, совратил её. После этого она выпрыгнула из окна», — рассказал источник.

У пострадавшей был диагностирован перелом позвоночника.

Ведётся розыск 34-летнего подозреваемого.

Ранее суд в Анапе арестовал обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, который подозревается в приставании к двум девочкам в детском лагере.