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«Известия»: в Ижевске девочка спрыгнула с четвёртого этажа для спасения от педофила

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В Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.
«Известия»: в Ижевске девочка спрыгнула с четвёртого этажа для спасения от педофила
  • РИА Новости

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, это произошло 12 августа в доме на улице Пушкинской.

«Хозяин квартиры, где девушка находилась в гостях, совратил её. После этого она выпрыгнула из окна», — рассказал источник.

У пострадавшей был диагностирован перелом позвоночника.

Ведётся розыск 34-летнего подозреваемого. 

Ранее суд в Анапе арестовал обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей, который подозревается в приставании к двум девочкам в детском лагере.

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