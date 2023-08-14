Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

Минпромторг раскритиковал депутатский законопроект, требующий от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг.

Об этом пишет газета «Известия».

В ведомстве заявили, что торговля столкнётся с расходами для пересчёта веса и объёма продуктов, что отразится на ценах.

Кроме того, в министерстве отметили, что для некоторых продуктов такой подход вообще неактуален. Речь идёт о чае, кофе, чипсах, жевательной резинке.

«Проект следует доработать», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре.

Позже в Союзе потребителей поддержали идею обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.

Также депутат Ярослав Нилов прокомментировал предложение обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.