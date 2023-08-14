Узнать больше

Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр

Короткая ссылка
Минпромторг раскритиковал депутатский законопроект, требующий от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг.

Об этом пишет газета «Известия».

В ведомстве заявили, что торговля столкнётся с расходами для пересчёта веса и объёма продуктов, что отразится на ценах.

Кроме того, в министерстве отметили, что для некоторых продуктов такой подход вообще неактуален. Речь идёт о чае, кофе, чипсах, жевательной резинке.

«Проект следует доработать», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре.

Позже в Союзе потребителей поддержали идею обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.

Также депутат Ярослав Нилов прокомментировал предложение обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить