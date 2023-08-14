Минпромторг выступил против указания цен товаров за килограмм и литр
Об этом пишет газета «Известия».
В ведомстве заявили, что торговля столкнётся с расходами для пересчёта веса и объёма продуктов, что отразится на ценах.
Кроме того, в министерстве отметили, что для некоторых продуктов такой подход вообще неактуален. Речь идёт о чае, кофе, чипсах, жевательной резинке.
«Проект следует доработать», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре.
Позже в Союзе потребителей поддержали идею обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.
Также депутат Ярослав Нилов прокомментировал предложение обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.