«Известия»: Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что в последнее время цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного дешевле, а количество продукции сокращается.
«Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 литра — 900 или 800 мл», — говорится в публикации.
По данным газеты, такое нововведение повысит информированность потребителей.
Ранее сообщалось, что в России могут обязать сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев.
Также в России предложили выплачивать 1 млн руб. за рождение пятерняшек.