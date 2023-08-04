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«Известия»: Госдума может ужесточить требования к продаже продуктов в октябре

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Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект, согласно которому торговые сети и магазины в России должны будут обязательно указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в последнее время цена за товар на полках магазинов не меняется или становится немного дешевле, а количество продукции сокращается.

«Например, вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо 1 литра — 900 или 800 мл», — говорится в публикации.

По данным газеты, такое нововведение повысит информированность потребителей.

Ранее сообщалось, что в России могут обязать сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев.

Также в России предложили выплачивать 1 млн руб. за рождение пятерняшек.

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