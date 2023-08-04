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В России предложили выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек

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RT
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек. Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.
В России предложили выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Jamie Grill

Волынец напомнила, что в настоящее время законом предусмотрена единовременная выплата при рождении ребёнка, которая в 2023 году за двойню составила 45 818 рублей, за тройню — 68 727 рублей.

При этом она отметила, что в регионах есть свои выплаты за рождение двойни и тройни, но они разные. Так, например, в Самарской области единовременно выплачивается за рождение двойняшек 50 тыс. рублей, за тройню — 350 тыс. рублей. В Калининградской области за рождение тройни предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

По её словам, колебания размеров единовременных региональных выплат свидетельствуют о том, что введение дополнительных мер поддержки семей зависит от финансовых приоритетов и возможностей субъекта. Она подчеркнула, что демография — это один из ключевых факторов долгосрочного экономического развития страны.

«Прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, поддержать инициативу и разработать законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рождённых двоих и более детей, предусмотрев федеральную выплату при рождении двойни в размере 250 тыс. рублей, за тройню — 350 тыс. рублей, за четверняшек — 500 тыс. рублей, за пятерняшек — 1 млн рублей», — говорится в обращении.

Ранее Волынец призвала официально закрепить в календаре День беременных.

По её словам, такое решение может стать ещё одной мерой, направленной на преодоление демографического кризиса.

Подробнее — в материале RT.

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