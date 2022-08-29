Депутат Буцкая прокомментировала идею увеличить пособие по уходу за ребёнком

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала в беседе с RT предложение увеличить размер ежемесячного пособия до 100%-ного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет.

«Сейчас очень много делается для семей с детьми. Все заявленные меры поддержки не только сохраняются, но и расширяются. Можно начать с материнского капитала, который в 2022 году будет индексироваться не по «бумажной» инфляции, а по реальной. Такая программа, как субсидия в 450 тыс. рублей для многодетных родителей, продлена ещё на два года», — напомнила парламентарий.

Она также рассказала о разработке законопроекта, согласно которому пособие по уходу за ребёнком планируется выплачивать в размере 40% от всех официальных зарплат, поскольку очень часто встречается такая ситуация, когда мать ребёнка работает, например, на двух работах.

«Пока сумма не станет выше потолка — пока он около 30 тыс. рублей, но в связи с тем, что будет объединение фондов и изменения в расчётах, то это сумма сильно вырастет. Это то, над чем работа идёт», — заявила депутат.

При этом собеседница RT подчеркнула, что в комитет поступают различные предложения, и если данная идея об увеличении пособия будет оформлена как законодательная инициатива с финансово-экономическим обоснованием, то она будет рассмотрена.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить размер ежемесячного пособия до 100%-ного размера заработной платы родителя, а также продлить срок начисления выплаты до достижения ребёнком возраста трёх лет.