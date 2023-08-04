В России могут обязать сокращать рабочий день во время жары в ряде случаев

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определённых высоких температурах в рабочем помещении. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.

Законопроект вносится на рассмотрение Госдумы 4 августа.

«В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в настоящее время если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 °C, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29 °C — на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации основанием для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенных температур воздуха.

«Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования трудовых отношений, создание благоприятных условий труда и обеспечение соблюдения защиты прав и интересов работников при выполнении работ в условиях повышенных температур воздуха», — говорится в пояснительной записке.

Ранее руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина в беседе с RT рассказала, какие нормы трудового графика существуют при жаркой погоде и имеет ли право сотрудник требовать сокращения рабочего дня в такой период.

Подробнее — в материале RT.