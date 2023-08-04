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Депутат Нилов прокомментировал предложение обязать магазины указывать цену за литр или килограмм

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался об идее обязать магазины указывать цену за литр или килограмм.
Депутат Нилов прокомментировал предложение обязать магазины указывать цену за литр или килограмм
  • Gettyimages.ru
  • © VLG

«Продавцы используют разные маркетинговые ходы для того, чтобы, с одной стороны, не волновать покупателя повышением стоимости, а с другой — сохранять прибыль», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если объём упаковок молока или кефира всегда составлял литр, то теперь можно встретить пачки по 0,8 или 0,9 л.

«То же самое касается и цен, когда указывается стоимость за 100 г продукта, а не за килограмм», — отметил Нилов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект, согласно которому торговые сети и магазины в России должны будут обязательно указывать цену за единицу измерения товара — за 1 кг или 1 л.

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