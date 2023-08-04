В Союзе потребителей поддержали идею обязать магазины указывать цену за литр или килограмм
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Согласно действующим правилам, в ценниках указывают стоимость за упаковку товара или единицу массы для твёрдых товаров и объёма — для жидких.
Однако правильнее указывать на ценниках стоимость товаров как за упаковку, так и за килограмм или литр, заявил Шелищ в беседе с телеканалом «Звезда».
Также, по его словам, нельзя объём жидких товаров, к примеру, молока, указывать в килограммах.
«Понятно, что это такой способ обмана, когда ценник вроде не поменяли, а товара стало меньше», — резюмировал эксперт.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.