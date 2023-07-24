В России предложили обязать магазины указывать «честные цены» на продукты

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о подготовленном им законопроекте, в рамках которого магазины могут обязать указывать «честные цены» на продукты.

В эфире радио «Комсомольская правда» Чернышов объяснил, что «честная цена» — это цена за эталонную единицу, то есть за килограмм, литр или штуку.

При этом несколько дней назад политик заявил, что сейчас в 97% случаев штучные или сыпучие продукты расфасованы по 450 или 900 г вместо положенных 500 г или 1 кг соответственно. При этом 87% молочной продукции — 925 или 950 мл вместо литра.

По словам Чернышова, это хитрые манипуляции производителей и маркетологов.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» заявил, что в России в июле 2023 года средняя цена школьного набора подорожала на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Теперь она составляет 13,4 тыс. рублей.