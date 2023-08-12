Терапевт Романенко рассказала, как не заболеть во время отдыха на курорте

Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала о правилах, соблюдение которых поможет сохранить здоровье во время отдыха на курорте.

«Первое правило касается гигиены. Во время пандемии коронавирусной инфекции все часто мыли руки, а сейчас некоторые снова начали про это забывать. Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в жаркую погоду важно соблюдать питьевой режим. Как отметила Романенко, вода должна быть чистая.

«В помещениях, автомобилях, автобусах обычно работают кондиционеры. Оптимально, если температура при этом не опускается ниже +22 °С», — сказала эксперт.

Она посоветовала носить с собой платок, шарф, кофту или пиджак, чтобы не простудиться.

«Принимать солнечные ванны нужно до 11 часов и после 17 часов. Одежда должна быть лёгкая, дышащая, преимущественно светлых тонов. Не забывайте про головной убор, особенно это касается людей, у которых ослаблена система теплообмена, то есть детей, пожилых, а также пациентов, страдающих хроническими заболеваниями», — добавила Романенко.

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