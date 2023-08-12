Погибший в горах Кабардино-Балкарии турист был жителем Санкт-Петербурга
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В ведомстве отметили, что спасатели на коммерческом вертолёте эвакуировали пострадавших и тело погибшего в альплагерь «Безенги».
«В 11:30 в альплагерь «Безенги» вылетел вертолёт центра медицины катастроф, который доставит остальных пострадавших в РКБ Нальчика», — рассказали в пресс-службе.
Также в РКБ направлены психологи МЧС России.
«Погибший — мужчина из Санкт-Петербурга 1989 года рождения», — добавили в ведомстве.
Ранее появилась информация, что в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. К настоящему моменту эвакуация погибшего и всех пострадавших завершена.