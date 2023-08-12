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Корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Александр Отраковский» вышли для решения задач в Арктике

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В Министерстве обороны России заявили, что корабли Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», «Александр Отраковский», буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов» вышли для решения задач в Арктической зоне.
Корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Александр Отраковский» вышли для решения задач в Арктике
  • РИА Новости

«В настоящее время отряд боевых кораблей СФ в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» вышел с главной базы СФ — из города Североморска — для решения задач в Арктической зоне Северного Ледовитого океана», — отмечается в заявлении российского оборонного ведомства.

Вместе с этим в министерстве добавили, что сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в Арктике.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике.

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