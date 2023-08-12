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Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике.
Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике
  • globallookpress.com

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдалённые арктические гарнизоны Северного флота», — указали в ведомстве.

Уточняется, что министр проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.

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