Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике
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«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдалённые арктические гарнизоны Северного флота», — указали в ведомстве.
Уточняется, что министр проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.
Ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.