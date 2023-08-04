Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
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Об этом сообщили в Минобороны.
«Министр обороны России обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.
Ранее Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ.