Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Министр обороны России обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.

Ранее Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ.