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Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации.
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщили в Минобороны.

«Министр обороны России обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.

Ранее Шойгу представил к наградам экипаж российского танка, атаковавший бронегруппы ВСУ.

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