Воробьёв: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 397 квартир и 20 частных домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате взрыва на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде пострадали 397 квартир и 20 частных домов.

Об этом Воробьёв написал в Telegram.

«По нашей информации, пострадали 397 квартир и 20 частных домов», — говорится в сообщении.

Он добавил, что власти помогут в восстановлении повреждённых квартир и домов.

Кроме того, при взрыве повреждения получили 184 автомобиля и пять объектов инфраструктуры, добавил губернатор.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.