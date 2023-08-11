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В Удмуртии осенью планируют привить от гриппа более 685 тысяч человек

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В Республике Удмуртия осенью планируют привить от гриппа более 685 тыс. человек.
В Удмуртии осенью планируют привить от гриппа более 685 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В первую очередь вакцинация показана детям, пожилым людям, беременным женщинам, а также лицам с хроническими заболеваниями, в частности с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач-кардиолог отделения медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина объяснила, что при тяжёлых формах гриппа повышается вязкость крови и риск развития тромбов. 

Ранее врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал, что в жаркую погоду могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания и заболевания почек.

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