Узнать больше

Карьерный эксперт Медведев: длительный стресс на работе приводит к выгоранию

Короткая ссылка
Начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев рассказал, что длительный стресс, связанный с работой, может перерасти в эмоциональное выгорание.
Карьерный эксперт Медведев: длительный стресс на работе приводит к выгоранию
  • Gettyimages.ru

«Бытует мнение, что стресс — это что-то негативное, но он бывает разный: как позитивный — эустресс, так и негативный — дистресс», — сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

Если результат профессиональной деятельности не приносит успеха и это продолжается долгое время, то стресс перерастает в эмоциональное выгорание, отметил Медведев.

Такое состояние характеризуется эмоциональным истощением, циничным отношением к работе и коллегам, обесцениванием результатов своей деятельности.

В этом случае специалист посоветовал отвлечься от работы, переключившись на другой вид деятельности.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить