Карьерный эксперт Медведев: длительный стресс на работе приводит к выгоранию
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«Бытует мнение, что стресс — это что-то негативное, но он бывает разный: как позитивный — эустресс, так и негативный — дистресс», — сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».
Если результат профессиональной деятельности не приносит успеха и это продолжается долгое время, то стресс перерастает в эмоциональное выгорание, отметил Медведев.
Такое состояние характеризуется эмоциональным истощением, циничным отношением к работе и коллегам, обесцениванием результатов своей деятельности.
В этом случае специалист посоветовал отвлечься от работы, переключившись на другой вид деятельности.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.