Карьерный эксперт Медведев: длительный стресс на работе приводит к выгоранию

Начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев рассказал, что длительный стресс, связанный с работой, может перерасти в эмоциональное выгорание.

«Бытует мнение, что стресс — это что-то негативное, но он бывает разный: как позитивный — эустресс, так и негативный — дистресс», — сообщил специалист в беседе с газетой «Известия».

Если результат профессиональной деятельности не приносит успеха и это продолжается долгое время, то стресс перерастает в эмоциональное выгорание, отметил Медведев.

Такое состояние характеризуется эмоциональным истощением, циничным отношением к работе и коллегам, обесцениванием результатов своей деятельности.

В этом случае специалист посоветовал отвлечься от работы, переключившись на другой вид деятельности.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что объятия способны снизить уровень стресса и поднять настроение.