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ТАСС: в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов на месте взрыва

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Спасатели закончили работы по разбору завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.
ТАСС: в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов на месте взрыва
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

«Разбор завалов завершён, работы на месте продолжаются», — сказал собеседник.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.

По последним данным, по факту происшествия задержан технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался.

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