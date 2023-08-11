ТАСС: в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов на месте взрыва

Спасатели закончили работы по разбору завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде.

Об этом ТАСС заявили в экстренных службах.

«Разбор завалов завершён, работы на месте продолжаются», — сказал собеседник.

Ранее власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие при взрыве получат выплаты из бюджета.

СК России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.

По последним данным, по факту происшествия задержан технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался.