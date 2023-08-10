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Косметолог Меликиадис раскрыл принцип действия солнцезащитных средств

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Врач-косметолог Деми Меликиадис рассказал, что солнцезащитные средства с SPF обеспечивают одновременно физическую и химическую защиту от вредного солнечного излучения.
Косметолог Меликиадис раскрыл принцип действия солнцезащитных средств
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Физическая защита осуществляется благодаря наличию минеральных фильтров, отражающих и рассеивающих УФ-лучи, чтобы они не могли проникать в глубокие слои кожи, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».

«Химический крем работает, поглощая ультрафиолетовое излучение и преобразуя его в тепло», — сказал Меликиадис.

Он посоветовал применять солнцезащитные средства ежедневно, даже в пасмурные дни и в зимнее время, поскольку УФ-лучи проникают сквозь облака и оказывают воздействие на кожу в любое время года. Крем поможет сохранить здоровье и молодость кожи, заключил косметолог.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов предупредил о редком эффекте от приёма лекарств, когда при воздействии ультрафиолета может возникать реакция, похожая на аллергию.

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