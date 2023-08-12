Специалист Панфилова объяснила, когда психолог имеет право раскрыть информацию о клиенте

Преподаватель Московского института психоанализа, проректор Института консультативной психологии и консалтинга, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала в беседе с RT, когда специалист имеет право раскрыть конфиденциальную информацию о клиенте.

По её словам, в данном вопросе действуют такие же этические нормы, как и у священников. Если священник узнал о каких-то противоправных действиях, он должен сообщить в соответствующие органы. Психотерапевт и священник не обязаны знать Уголовный кодекс, но есть вещи, которые и так понятны, подчеркнула собеседница RT.

«Вечные заповеди: не убей, не укради, плюс ещё распространение и приём наркотиков. Единственное, что остаётся на усмотрение что священника, что психотерапевта: они могут предупредить клиента, что он рассказал о действиях, которые противоречат закону, могут предупредить, что сообщат о том, что были нарушены права других людей или просто нарушен закон и что, наверное, соответствующие органы должны об этом знать», — пояснила специалист.

По её мнению, это будет правильно по отношению к клиенту, который рассказал сокровенную информацию.

«Конечно, ни терапевт, ни священник не должны удерживать его до приезда правоохранительных органов. Много разных профессиональных сообществ, у них обязательно есть этический кодекс, который такие ситуации регулирует. С одной стороны, из профессионального сообщества не выгонят такого психолога, который не сообщит, с другой стороны, правоохранительные органы могут предъявить ему определённые претензии за сокрытие данных», — подчеркнула эксперт.

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