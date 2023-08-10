Юрист Назарова заявила, что в магазин можно вернуть недозрелый или перезрелый арбуз

Юрист Анастасия Назарова рассказала, можно ли вернуть арбуз в магазин.

В беседе с Тульской службой новостей юрист объяснила, что, согласно закону о защите прав потребителей, арбуз можно вернуть, если он недоспелый или переспелый.

Также Назарова добавила, что для бахчевых культур есть соответствующие ГОСТы.

Так, недозрелым арбуз считается, если его поверхность матовая, мякоть — розовая или бледно-розовая, а семена внутри белые или не вызревшие. У перезрелого арбуза хорошо выражен блеск корки, цвет мякоти близок к оранжевому, а у семенных гнёзд есть ослизнение.

По словам юриста, для возврата арбуза нужен электронный чек или перевод через онлайн-банк действующему ИП.

Ранее сообщалось, что специалисты Московского физико-технического университета разработали мобильное приложение для Android, с помощью которого можно определить, например, степень спелости арбузов и дынь.