В МФТИ создали мобильное приложение для определения спелости арбузов с помощью Wi-Fi
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Об этом пишет газета «Известия».
Один из разработчиков, руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов объяснил, что приложение с помощью антенны смартфона может определить свежесть продукта, анализируя проходящий через него Wi-Fi-сигнал.
По его словам, программа будет полезна, когда нужно, не нарушая целостность плода, понять его качество.
Филонов также отметил, что в рамках программы «Приоритет 2030» учёные прорабатывают аналогичное решение для стационарных устройств в супермаркетах.
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