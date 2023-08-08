В МФТИ создали мобильное приложение для определения спелости арбузов с помощью Wi-Fi

Специалисты Московского физико-технического университета разработали мобильное приложение для Android, с помощью которого можно определить, например, степень спелости арбузов и дынь.

Об этом пишет газета «Известия».

Один из разработчиков, руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов объяснил, что приложение с помощью антенны смартфона может определить свежесть продукта, анализируя проходящий через него Wi-Fi-сигнал.

По его словам, программа будет полезна, когда нужно, не нарушая целостность плода, понять его качество.

Филонов также отметил, что в рамках программы «Приоритет 2030» учёные прорабатывают аналогичное решение для стационарных устройств в супермаркетах.

Ранее сообщалось, что в Первом МГМУ имени Сеченова Минздрава России разработали прибор для индивидуального подбора ингалятора пациентам с лёгочными заболеваниями.