В институте Сеченова создали многофункциональный прибор для измерения параметров дыхания

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России разработали прибор для индивидуального подбора ингалятора пациентам с лёгочными заболеваниями.

«Мы надеемся, что новый прибор будет в кабинете у каждого пульмонолога, и благодаря его применению врач сможет обоснованно назначить пациенту оптимальное ингаляционное устройство», — прокомментировал начальник отдела анализа образовательных программ и научных исследований Национального медицинского исследовательского центра по профилю «Пульмонология» университета Николай Вознесенский в разговоре с «Газетой.Ru».

С помощью устройства врач сможет измерять параметры вдоха и выдоха пациентов с бронхиальной астмой и другими лёгочными заболеваниями и на основе этих данных подбирать для них ингаляторы.

Кроме того, устройство поможет отслеживать функции внешнего дыхания в домашних условиях.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.