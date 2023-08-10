«Известия»: в Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.
Уточняется, что документ с соответствующими поправками в Трудовой кодекс будет представлен правительству на отзыв 10 августа.
По мнению авторов инициативы, данный шаг улучшит демографическую ситуацию в стране.
«Очевидно, что для родителей, воспитывающих трёх и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребёнку, его воспитанию, здоровью», — заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Вместе с этим другие парламентарии опасаются, что данная инициатива приведёт к дискриминации и работодатели просто перестанут нанимать членов многодетных семей.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё.