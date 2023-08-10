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«Известия»: в Госдуме предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных

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Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, предусматривающий введение в России четырёхдневной рабочей недели для тех родителей, которые имеют трёх и более детей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

Уточняется, что документ с соответствующими поправками в Трудовой кодекс будет представлен правительству на отзыв 10 августа.

По мнению авторов инициативы, данный шаг улучшит демографическую ситуацию в стране. 

«Очевидно, что для родителей, воспитывающих трёх и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребёнку, его воспитанию, здоровью», — заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Вместе с этим другие парламентарии опасаются, что данная инициатива приведёт к дискриминации и работодатели просто перестанут нанимать членов многодетных семей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё.

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