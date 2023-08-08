Многодетным семьям предлагают разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с налоговым законодательством, каждый работающий гражданин имеет право один раз в течение жизни получить налоговый вычет при приобретении жилья: вернуть 13% с суммы, потраченной на покупку недвижимости, но не более чем с 2 млн рублей, а также с суммы процентов по ипотеке, но не более чем с 3 млн рублей.

При этом данная норма в настоящее время не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, например многодетных, которым в течение жизни может потребоваться расширение жизненного пространства, приобретение нового, более просторного жилья, заметил Фёдоров.

«С учётом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка (в том числе усыновлённых и под опекой), правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили разрешить многодетным семьям использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля.

Подробнее — в материале RT.