Узнать больше

Многодетным семьям предлагают разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил наделить граждан, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть у RT.
Многодетным семьям предлагают разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом
  • Gettyimages.ru
  • © Yelizaveta Tomashevska

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с налоговым законодательством, каждый работающий гражданин имеет право один раз в течение жизни получить налоговый вычет при приобретении жилья: вернуть 13% с суммы, потраченной на покупку недвижимости, но не более чем с 2 млн рублей, а также с суммы процентов по ипотеке, но не более чем с 3 млн рублей. 

При этом данная норма в настоящее время не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, например многодетных, которым в течение жизни может потребоваться расширение жизненного пространства, приобретение нового, более просторного жилья, заметил Фёдоров.

«С учётом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка (в том числе усыновлённых и под опекой), правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — говорится в тексте обращения. 

Ранее в Госдуме предложили разрешить многодетным семьям использовать средства материнского капитала на приобретение автомобиля.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить